Ottawa jette les bases d'une « nouvelle économie »

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, sera à Montréal, mercredi midi, pour expliquer que son gouvernement souhaite que les entreprises à vocation sociale jouent un rôle plus important au sein de l’économie canadienne.

Il veut mettre de l’avant une mesure annoncée dans la mise à jour économique de l’automne dernier, mais qui est relativement passée inaperçue.

Le gouvernement avait alors promis la création d’un Fonds de finance sociale de 755 millions de dollars sur 10 ans. L’objectif d’Ottawa : que le fonds génère jusqu’à deux milliards de dollars en retombées économiques et contribue à créer jusqu’à 100 000 emplois au cours de la prochaine décennie.

« Investir dans l’économie sociale permet de réduire les inégalités, ce qui est un des plus grands enjeux de notre époque, soutient un stratège libéral. L’économie sociale est un remède contre le populisme et la frustration qui prend de l’ampleur à l’échelle de la planète. »

Selon ce stratège, l’économie sociale permet de combler l’écart entre la philanthropie et le capitalisme actuel.

Il s’agit selon le gouvernement d’une entreprise, à but lucratif ou non lucratif, qui poursuit une mission sociale, culturelle ou environnementale par la vente de biens et de services, qui redirige la majorité de ses bénéfices nets vers sa mission, et dont la distribution aux actionnaires et aux propriétaires est limitée.

L’annonce de mercredi n’est toutefois qu’une première étape.

Le ministre Duclos révélera qui sont les 17 bénéficiaires d’une enveloppe de 50 millions de dollars supplémentaires qui permettra au cours des prochaines années d’aider les organismes canadiens à avoir accès au Fonds de 755 millions de dollars.

Le lancement du fonds est prévu en 2020.

Liste des bénéficiaires

Association nationale des sociétés autochtones de financement

Fondations communautaires du Canada

Chantier de l’économie sociale

Fondation canadienne des femmes

Réseau canadien de développement économique communautaire

McConnell Social Research and Development

Carleton Centre for Community Innovation

Centre pour l’innovation sociale

New Market Funds

The Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience

Imagine Canada

Démarrage Canada

Sauder Social Innovation Academy

Partenaires philanthropiques LIFT

McConnell Innoweave

Projet d’écosystème de l’entreprise sociale

Social Venture Exchange