Ottawa et le Manitoba injectent 450 millions $ sur 10 ans pour le logement

Le gouvernement fédéral et la province du Manitoba ont annoncé une entente relative à la Stratégie nationale sur le logement. Un total de 450 millions de dollarsserviront à construire ou rénover des logements abordables.

En novembre 2017, le gouvernement Trudeau a dévoilé un plan qui prévoit 40 milliards de dollars sur 10 ans. Les négociations avec le Manitoba se sont étalées sur plus d’un an.

Parfois ça prend un peu plus de temps, mais aujourd’hui est la culmination de bon travail et de coopération des gouvernements fédéral et provincial , dit la ministre des Familles du Manitoba, Heather Stefanson.

Le gouvernement fédéral et la province investiront chacun 225 millions de dollars sur 10 ans pour venir en aide aux logements communautaires et sociaux de la province. L'entretien, la construction de nouveaux logements et des logements abordables sont la priorité de l’entente.

Crise du logement

Le professeur à l'École de travail social de l'Université de Saint-Boniface, David Alper, affirme que toute initiative visant à résoudre la crise du logement dans la province est la bienvenue.

Selon lui, les effets de cette crise sont visibles à travers l'augmentation importante des personnes ayant recours aux banques alimentaires.

Je crois que [ces nouvelles mesures] devraient viser surtout les ménages locataires à très faible revenu, et stimuler la création de plus de logements sociaux, qui sont vraiment des logements abordables , dit-il.

Plus de détails sur la répartition des fonds seront fournis bientôt dans la stratégie provinciale du logement, selon la ministre Stefanson.