Facebook en campagne séduction à Vancouver

Mardi, des employés de Facebook se trouvaient à Vancouver, notamment pour promouvoir les services en matière de publicité offerts par le média social aux entreprises locales. Mais à six mois des élections fédérales, et alors qu’un nombre grandissant de citoyens canadiens se méfient des médias sociaux, ils ont aussi parlé de « l’engagement civique » de la compagnie, et des moyens qu’elle mettra en place pour réguler les publicités électorales qui se trouvent sur sa plateforme.