Un couple de Gatineau uni par l'amour et le CrossFit

Vie amoureuse et discipline sportive unissent depuis maintenant trois ans Cédric Lapointe et Kim Chartrand, deux amateurs d'entraînement en parcours.

Le couple revient tout juste des Pays-Bas, où Lapointe tentait de se qualifier pour le Championnat du monde de CrossFit, qui aura lieu du 1er au 4 août, à Madison, au Wisconsin.

Il bénéficiait d'une avance de 32 points avant la dernière épreuve. C'est énorme : c'est comme trois buts d'avance au hockey avant la dernière période , illustre le Gatinois.

Une blessure à l'épaule l'a toutefois empêché de terminer la dernière étape, l'empêchant du même coup de se qualifier. Parmi les 40 participants, seul le gagnant allait se tailler une place au Championnat du monde.

L'athlète de 22 ans aura une dernière chance d'atteindre les mondiaux, en France, à la fin du mois de juin.

Je suis confiant que mes habiletés sont assez bonnes, assez développées pour pouvoir gagner en France même si je ne suis pas le favori pour gagner , confie-t-il.

En plus de sa carrière à l'international, Lapointe travaille aussi comme entraîneur de CrossFit au gymnase CrossFit 819 de Gatineau, tout comme Chartrand d'ailleurs. La discipline, qui occupe près de 12 h de leur journée, cinq à six fois par semaine, s'accompagne de sacrifices.

Une fois de temps en temps, je trouve ça un petit peu trop, mais on prend un break, on va au chalet on fait quelque chose d'autre, puis là, ça me change les idées , concède Chartrand, qui se réjouit toutefois que leur passion leur permette de voyager.

Même si elle n'aspire pas à une carrière à l'internationale comme lui, Lapointe est également aux premières loges lorsque sa petite amie prend part à une compétition.