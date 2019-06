Laïcité : Jolin-Barrette prêt à définir ce qu’est un signe religieux

Il s'était jusqu'ici refusé à le faire et avait essuyé des critiques à ce sujet lors des audiences publiques en commission parlementaire.

Selon le document déposé par le ministre, un alinéa serait ajouté à la fin de l'article 6, qui interdit le port d'un signe religieux à certains employés de la fonction publique.

Serait ainsi défini comme signe religieux « tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef » qui serait « porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse » et « soit raisonnablement considéré comme référant à une appartenance religieuse ».

Malgré le dépôt de cet amendement, le ministre réitère qu'il n'est pas nécessaire, selon lui, de définir ce qu'est un signe religieux. M. Jolin-Barrette soutient toutefois que son geste en est un d'ouverture, en plus d'être une marque de sensibilité à l'égard des suggestions des partis d'opposition.

Il y a quelques semaines, lors des travaux en commission parlementaire, des groupes tels que des syndicats et des représentants de commissions scolaires avaient effectivement réclamé une définition des signes religieux.

Trois experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont également dit être « préoccupés », en mai, par le projet de loi 21.

Dans une lettre de cinq pages, ceux-ci s'interrogent notamment sur le fait que le projet de loi ne contient pas de définition de ce qui constitue un signe religieux. Selon eux, cela « peut conduire à une interprétation discrétionnaire et potentiellement discriminatoire de ce qui constitue des symboles religieux ».

Le temps presse pour que le gouvernement puisse faire adopter le controversé projet de loi 21 sur la laïcité de l'État : les travaux parlementaires doivent normalement se terminer vendredi à l'Assemblée nationale, à Québec.

Le premier ministre François Legault a toutefois indiqué, à la fin du mois de mai, qu'il pourrait être possible de rappeler les députés pour une session estivale extraordinaire, afin de faire adopter les projets de loi sur l'immigration et la laïcité.

Avec les informations de Hugo Lavallée

Le projet de loi 21, en résumé

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État prévoit que toutes les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires doivent respecter les principes de la séparation de l’État et des religions, de la neutralité religieuse de l’État, de l’égalité de tous les citoyens et des libertés de conscience et de religion.

Il prévoit l’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école.

Le projet de loi 21 est assorti d’une clause protégeant les droits acquis des employés touchés qui portent déjà un signe religieux, à condition qu’ils conservent la même fonction dans une même organisation. Il y en aurait « probablement quelques centaines », selon le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette. Il comprend aussi des dispositions de dérogation pour soustraire la loi à des articles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. La Charte québécoise sera en outre modifiée afin qu’elle stipule « que les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ».

Le projet de loi prévoit également que tous les services gouvernementaux devront être offerts à visage découvert. Ils devront aussi être reçus à visage découvert lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification ou pour des motifs de sécurité. Aucun accommodement raisonnable ne pourra être demandé pour contourner cette obligation, est-il précisé. Il n’inclut aucune sanction pénale ou monétaire pour les contrevenants.