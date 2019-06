Des liens plus serrés entre le Conseil des arts de Nipissing Ouest et la Municipalité

Selon la résolution adoptée le 23 avril, le CANOConseil des arts de Nipissing Ouest recevra 50 000 $ de la Municipalité pour sa programmation 2019-2020, puis 25 000 $ par année en 2020-2021 et 2021-2022, explique le directeur général du CANO, Dany H. Poulin.

Une demande de financement de 225 000 $ sur trois ans avait été rejetée par le conseil municipal en juin 2018.

Je crois tout simplement que [la première demande] n’était pas adaptée à la réalité budgétaire de la Municipalité , admet M. Poulin. J’arrivais du Québec, j’avais encore des points de repère à prendre.

Dany H. Poulin ajoute que les résultats positifs de la programmation de l’automne 2018 ont aidé à convaincre les élus d’appuyer financièrement son organisme.

Le conseil municipal avait suggéré au CANOConseil des arts de Nipissing Ouest de revenir avec une nouvelle demande. Celle-ci incluait, en contrepartie, l’ajout d’un nouvel administrateur.

Le directeur général du CANOConseil des arts de Nipissing Ouest indique que c’est son organisme qui a proposé à la Municipalité un siège à son conseil d'administration, par souci de transparence.

Il n’est pas rare dans les organismes comme le nôtre de retrouver au conseil d’administration un membre du conseil municipal ou de la chambre de commerce , explique-t-il.

Il ajoute que, souvent, le représentant de la Municipalité n'est qu'un simple observateur.

Dans le cas présent, pour montrer notre bonne foi et notre transparence, [...] on nous a demandé si on acceptait que ce soit un membre en bonne et due forme [...], avec tout ce qui va avec, les obligations et les privilèges liés à un administrateur.

Dany H. Poulin, directeur général et de la programmation du Conseil des arts de Nipissing Ouest