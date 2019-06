Les résidents du Foyer Père-Guinard rentrent chez eux

Le centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) avait décidé d'évacuer sa clientèle de façon préventive, le 13 mai dernier, en raison de la montée des eaux due aux inondations.

On n’avait aucune idée du temps que ça prendrait à l’eau pour se retirer. Toutefois, on avait pris suffisamment de précautions et on s’est assurés d’amener tout le nécessaire pour faire face à une période de quatre semaines , a expliqué le porte-parole du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Bruno Desjardins.

Le CISSSCentre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais prévoit qu'une quarantaine de personnes prendront le chemin du centre en après-midi mercredi.

Comme on l’a fait pour l’évacuation, on le fait dans le calme, on s’assure de prendre le temps, de bien expliquer aux résidents. On le sait, c’est un élément stressant pour eux, donc on s’assure de bien les accompagner dans la réintégration , a ajouté M. Desjardins.

Tous les résidents devraient avoir réintégré le Foyer Père-Guinard et tous les services du centre devraient avoir repris leurs activités au plus tard en soirée jeudi.