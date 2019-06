Le ministre du Commerce de la Saskatchewan veut trouver de nouveaux débouchés en Asie

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, revient d'une mission commerciale d’une semaine au Japon et en Corée du Sud. Selon lui, l’avenir des exportations de la province passe par le développement de nouveaux marchés en Asie.

Ce sont aux entreprises de conclure des accords avec des partenaires commerciaux. Les gouvernements sont là pour mettre les conditions en place pour y arriver , explique le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison.

Durant sa visite en Asie, le ministre a eu la chance de s’entretenir avec des hauts dirigeants d’entreprises et plusieurs acheteurs de produits agroalimentaires provenant de la Saskatchewan.

Il admet que la création de partenariats commerciaux dans ces deux pays reste insuffisante pour compenser le vide laissé par la Chine.

Les exportations chinoises ne seront pas comblées uniquement par nos exportations en direction du Japon ou de la Corée du Sud. Nous voulons aussi être des leaders en Indonésie et au Vietnam et développer de nouveaux marchés. Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan

En mars, la Chine a envoyé des avis de non-conformité à deux grands exportateurs canadiens de semences de canola, ce qui a forcé la Saskatchewan à trouver de nouveaux débouchés commerciaux.

Même avec l’entrée en vigueur de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et du renouvellement de l’accord commercial entre le Canada et la Corée du Sud, il faut continuer de développer les relations entre la province et ses partenaires locaux, affirme le président de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, Brian Innes.

Pour les producteurs de canola de la Saskatchewan, la chose la plus importante est de comprendre l’importance des relations interpersonnelles en Asie. Durant cette mission, nous avons eu l’occasion de nous parler ensemble dans la même salle et « c’est très important » dans la culture asiatique , précise-t-il.

Brian Innes faisait lui aussi partie de la délégation canadienne en mission commerciale au Japon et en Corée du Sud.