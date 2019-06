Hommage à des légendes du hockey du Nord ontarien

Dans le cadre des célébrations de ses 100 ans d’existence, la Northern Ontario Hockey Association (NOHA) a dévoilé mardi son équipe du centenaire, formée de six joueurs et d’un entraîneur originaires du Nord-Est de l’Ontario, telle que choisie par les membres de l’association.

La ville de Sault-Sainte-Marie est particulièrement bien représentée avec les frères Tony et Phil Esposito, qui ont respectivement joué à la position de gardien de but et d’attaquant, ainsi que le joueur de centre Ron Francis.

Tony Esposito a remporté trois fois le trophée Vézina remis au meilleur gardien de but.

Son frère Phil est devenu en 1969 le premier joueur à inscrire plus de 100 points lors d’une même saison.

Ron Francis, qui a joué pour les Whalers, les Penguins, les Hurricanes et les Maple Leafs, occupe le 5e rang des meilleurs pointeurs de l’histoire de la LNH, avec 1798 points. Photo : Associated Press / Richard Mei

Frank Mahovlich, originaire de Timmins, complète le trio d’attaquants de cette équipe d’étoiles. Il a remporté six fois la Coupe Stanley, aux côtés des Maple Leafs et des Canadiens.

Le célèbre Tim Horton, né à Cochrane, au nord de Timmins, est l’un des deux défenseurs sélectionnés. Outre la chaîne de restauration rapide qui porte son nom, il est connu pour sa prolifique carrière avec les Maple Leafs de Toronto.

Randy Carlyle, qui a grandi à Azilda, une communauté qui fait aujourd’hui partie du Grand Sudbury, est l’autre défenseur élu sur l’équipe du centenaire de la NOHANorthern Ontario Hockey Association .

Randy Carlyle a joué plus de 1000 matchs dans la LNH et était jusqu’en février dernier l’entraîneur-chef des Ducks d’Anaheim. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

C’est d’ailleurs à Sudbury qu'est né l’entraîneur Al Arbour, le dernier membre de cette équipe du centenaire.