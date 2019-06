Scott Moe veut unir les forces pour le développement de l’industrie pétrolière et gazière

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a participé mardi au Global Petroleum Show, un rassemblement propipelines à Calgary. Il souhaite que les deux provinces unissent leurs forces pour le développement de l'industrie pétrolière et gazière.

Scott Moe a tenu à souligner la coalition de provinces qui s’est formée pour s’opposer au projet de loi C-48 et C-69.

Un groupe a signé une lettre adressée à Justin Trudeau hier. Six premiers ministres provinciaux qui représentent 59 % de la population et 62 % du PIB canadien. Je lui suggère d'écouter ce que nous avons à dire Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Cinq provinces et un territoire ont envoyé une lettre à Ottawa pour enjoindre le gouvernement fédéral d'abandonner le projet de loi sur la réduction du transport de pétrole dans le nord de la Colombie-Britannique et d'approuver une version très amendée de celui qui vise à resserrer les évaluations environnementales.

C'est un convoi qui se dirige à la Cour suprême et un convoi qui se dirige vers les élections fédérales cet automne , a déclaré Scott Moe en parlant du groupe de signataires de la lettre. Il soutient que l’industrie pétrolière et gazière génère des richesses non seulement dans l'Ouest canadien, mais dans le Canada en entier.

Le premier ministre de la Saskatchewan a profité de sa participation au Global Petroleum Show pour inviter les milliers de participants à demander au gouvernement fédéral d’éliminer tout ce qu’ils voient comme des obstacles à la prospérité de l’industrie des hydrocarbures.

Le Global Petroleum Show est l’initiative de groupes propipelines comme Canada Action.