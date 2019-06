La pêche au homard est-elle réservée aux plus fortunés?

En 10 ans, les permis de pêche au homard sont passés de 250 000 $ à 1 000 000 $ pour les endroits les plus prisés de la province. Impossible, pour les plus jeunes, de suivre le rythme, lance Kendal Hackett, un homme de pont dans la vingtaine.

Un million de dollars, il n’y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent se permettre ça. C’est probablement un des plus gros enjeux par ici.

Et la situation ne cesse d'empirer à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette année, 1215 permis ont été délivrés par Pêches et Océans Canada pour les trois zones de pêches de la province :

Un permis de pêche et un homardier se vendent entre 600 000 $ et 1 000 000 $ à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Mais ces permis changent très peu de mains au fil des ans, assure le pêcheur et courtier Mark Hackett. Peut-être qu’il y en a entre 10 et 25 qui changent de mains.

Ce faisant, les prix flambent. Ça dépend du port. La situation est moins pire sur certains ports, mais ça varie entre 600 000 $ et 1 200 000 $ , assure Mark Hackett.

Les jeunes ne peuvent s’offrir ce genre de permis sans avoir l’aide de leurs parents ou d’un créancier autre que les banques. Selon Mark Hackett, le gouvernement provincial et les banques devraient aider davantage les jeunes qui veulent se lancer dans l’aventure.

Selon le pêcheur et courtier Mark Hackett, les banques et le gouvernement doivent aider davantage les jeunes qui souhaitent acheter un permis et un homardier. Photo : Radio-Canada