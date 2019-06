Un aîné francophone du Yukon désemparé devant la bureaucratie

M. Blais, qui paie ses impôts fonciers en personne chaque année depuis 45 ans, est convaincu que le bureau du territoire fait erreur, mais n'a personne vers qui se tourner pour l'appuyer, dit-il.

« [Chaque année] on paye, pas de problème, mais cette année, non, ce n'est pas [le cas]. Alors, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est quoi? Comment avoir justice? », demande-t-il.

Au Yukon, les propriétaires de 65 ans et plus ont droit à une réduction de 75 % de leur facture d'impôts fonciers. Cette réduction peut aussi leur être remise en argent.

Selon le bureau d'évaluation et impôts fonciers, au cours des trois dernières années, M. Blais s'est vu octroyer par erreur le rabais sur la totalité de sa facture.

Or, la propriété de M. Blais est de catégorie agricole, et dans ces cas, seule la portion résidentielle du terrain est admissible au rabais, un aspect omis par les fonctionnaires dans le passé, affirme le bureau .

M. Blais déplore la situation.

« Partout ailleurs, toutes les populations qui sont vulnérables au Canada, que ce soit les jeunes, les bébés, les femmes, les Autochtones, toutes ces populations-là qui sont extrêmement vulnérables, comme nous, ont de la protection, mais nous, les plus vieux, on n'est pas organisés. »

L'Association franco-yukonnaise (AFY) a demandé au territoire, à travers son document intitulé « Agir pour une communauté francophone vibrante et dynamique au Yukon », la création d'une Direction de la condition des aînés avec un ministre désigné pour mieux les représenter.

La directrice générale, Isabelle Salesse, explique que les défis des aînés sont particuliers et exacerbés souvent par un faible revenu.

C’est une évidence. [...] parce que de plus en plus on va avoir des besoins et il va falloir y répondre et il va falloir surtout qu’il y ait des responsables de ce dossier-là, des responsables officiels et non pas noyés dans une masse autre donc pour nous, c’est essentiel et on va continuer à mettre ça de l’avant.

Isabelle Salesse, directrice générale de l'AFY