Pas de manifestation ultranationaliste durant le Festivoix

Depuis plus de deux semaines, l'organisateur de La Vague bleue (2e partie) et promoteur du mouvement Storm Alliance et de Québec libre en action invitait les citoyens du Québec à marcher dans les rues de Trois-Rivières le 29 juin.

Selon le service de Sécurité publique de Trois-Rivières, les organisateurs avaient fait savoir leur intention, mais les pourparlers avec les policiers les auraient convaincu les promoteurs de changer la date de la marche.

Les responsables du Festivoix avaient fait connaitre aux services policiers leur malaise quant à la tenu d’une telle manifestation à quelques heures des spectacles du Festivoix. La porte-parole du festival Anne Boucher a préféré ne pas commenter davantage et laisser aux services policiers le soin d’expliquer la situation.

Le porte-parole de la police de Trois-Rivières Luc Mongrain affirme que les relations avec le groupe de manifestants sont bonnes.

Après avoir discuté avec eux nous avons convenu qu’il serait préférable de reporter étant donné que bon nombre de nos policiers seront en devoir cette journée-là pour assurer la sécurité au Festivoix , a-t-il déclaré.

Une contre-manifestation

Valérie Deschamps organisatrice de la contre-manifestation « Brisons la vague » Photo : Radio-Canada

En marge de la Vague bleue (2e partie), un groupe de citoyens avait prévu tenir une contre-manifestation intitulée « Brisons la Vague ».

Une des Trifluviennes à l’origine du mouvement, Valérie Deschamps, se réjouit de ce changement, sans pour autant annuler la manifestation du 29 juin.