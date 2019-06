Les Predators embauchent Daniel Lambert pour améliorer leur avantage numérique

Daniel Lambert a passé les deux dernières saisons comme entraîneur-chef des Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL).

Il raconte avoir été « très surpris » de recevoir un coup de fil des Predators pour le convier à un entretien. C’est sûr que je suis très content de retourner dans ligue nationale, mais pour dire vrai je ne regardais pas pour partir de Spokane, on était très heureux ici. Les Predators ont appelé et m'ont demandé si j'étais intéressé d'avoir une entrevue. J'y suis allé et le reste appartient à l’histoire.

On dirait, des fois, que c’est quand tu ne regardes pas pour des promotions que ça arrive. Daniel Lambert, nouvel entraîneur adjoint des Predators de Nashville

Daniel Lambert, qui a grandi à Saint-Malo au Manitoba, a passé la saison 2015-2016 avec les Sabres de Buffalo comme entraîneur adjoint. Il a ensuite entraîné les Americans de Rochester dans la Ligue américaine de hockey avant de retourner dans la Ligue junior de l’Ouest chez les Chiefs.

Dans cette même ligue, il avait auparavant passé six saisons avec les Rockets de Kelowna, dont la dernière comme entraîneur-chef : il a alors mené l’équipe à la victoire du championnat de l'Ouest et à la finale de la Coupe Memorial.

Son retour dans la WHLLigue de hockey junior de l'Ouest, Western Hockey League après sa courte expérience dans la Ligue nationale a été bénéfique, confie-t-il. Ça m’a redonné la confiance d’être entraîneur-chef et d’avoir un peu de succès.

Sa prochaine mission : l'avantage numérique

Les Predators espèrent compter sur les talents de Daniel Lambert pour améliorer leur efficacité en avantage numérique. Les Chiefs de Spokane trônaient en tête de la ligue à ce chapitre la saison dernière, avec un taux de réussite de 29,1 %.

Les Predators, pour leur part, ont terminé au dernier rang de la LNH en avantage numérique (12,9 %) au calendrier régulier, et n’ont pas redressé la barre en séries éliminatoires. L’équipe de Nashville, qui avait atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017 et la deuxième ronde dans l'Ouest l’année suivante, a été incapable de franchir le premier tour cette année.

Je pense que c’est une situation où ils n'ont pas eu tant de succès que ça l'an dernier, alors c’est une place qu’ils veulent améliorer, donc ça va être un de mes rôles. Et ils veulent que j'aide le développement de leurs jeunes joueurs aussi , note Daniel Lambert.

Aussi, je vais être sur le banc, donc ça c’est important, ajoute-t-il. Avec Buffalo j’ai été sur le banc dans les derniers matchs et j'ai tout de suite su que c’était ça que je voulais. Être le eye in the sky ça ne me disait pas grand-chose, je ne me sens pas aussi confortable là que sur le banc.

L'objectif de Lambert pour les Predators est simple : les amener à gagner le championnat. Dan est incroyablement passionné de hockey et a connu un succès offensif et en avantage numérique pendant ses années comme entraîneur. Nous sommes persuadés qu'il se jjoint notre organisation avec l'intention d’avoir un impact fort et positif sur notre groupe , déclare l'entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, dans un communiqué.

Comme joueur dans la ligue nationale, Dan Lambert a joué avec les Nordiques de Québec entre 1990 et 1992. Il a terminé sa carrière de joueur en Allemagne en 2009 avec les Scorpions de Hannover.

Avec des informations de Pierre-Gabriel Turgeon