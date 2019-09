Berce-toi Raymonde, de Francis Ouellette

Toute sa vie, Francis Ouellette a voulu être auteur. Le hasard a fait qu’il a été « loadeur » de trucks, clown, père Noël de centre commercial, commis de club vidéo, agent de sécurité, éducateur en garderie, scénariste frustré de bande dessinée, poète raté, critique de cinéma mort à l’arrivée, pour finalement s’occuper (plutôt bien) de la distribution de films. Pendant qu’il aide des créateurs à faire (sur)vivre leur art dans le monde, il attend le moment propice pour créer le sien.

Le bouquet pèse une tonne dans ma main. J’avance et le bruissement du plastique qui retient les fleurs est assourdissant. C’est le son synthétique d’une marche d’automne dans une fausse forêt, d’une chaise berçante qui craque sur un balcon rouillé. J’avance encore. Le cercueil est ouvert et je commence à entrevoir la carcasse écœuramment orange de Raymonde.



Dans quinze secondes, je vais la voir au complet, de tout son long. Ma grand-mère. Je vois déjà qu’ils lui ont mis ses dents, et ça lui déforme le visage. Elle n’avait presque jamais la face longue de même. Dans quinze secondes, je vais devoir déposer les fleurs, dérouler ma langue pâteuse et parler d’elle devant du monde, devant LE monde. Raymonde. Mon immense grand-mère. Créature toute croche, belle et souffrante sa vie durant, aussi drôle que le crisse aux noces de Cana. Il ne s’en fera plus des comme ça, plus jamais. Le moule n’est pas juste cassé; le pilon de la maladie l’a écrasé dans le mortier du temps. Ça a fait de la pourde, une traînée de souvenances évanescentes. Je vais vous en shooter une grosse ligne, drette dans l’aorte.