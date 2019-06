Valoriser les mauvaises herbes avec la photographie

En travaillant dans mon jardin, j’ai eu comme idée de photographier tout ce que les gens ne veulent pas voir , raconte le photographe et enseignant au Cégep de Matane, Yves Arcand.

Le titre est Antifloral, pour faire contraste avec les photographies de fleurs très colorées, très belles, très attirantes, qu’on voit habituellement , ajoute-t-il.

Avec ses photographies en noir et blanc, Yves Arcand cherche à susciter une réflexion sur les éléments dévalorisés des jardins. Photo : Courtoisie : Yves Arcand

L’artiste a choisi de porter son objectif vers les mauvaises herbes, les feuilles mortes et autres éléments impopulaires des jardins.

Ses photographies sont en noir et blanc et d’une grande netteté. Selon Yves Arcand, le résultat en est presque abstrait. Lui-même voit, dans les formes des végétaux, des éléments qui rappellent autant la mort que des amants qui s’enlacent.

On peut voir que c’est possible de porter un regard esthétique et intéressant sur des sujets qui sont normalement dénigrés.

Yves Arcand, photographe