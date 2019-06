Rapport de l'ENFFADA : le NPD créé une nouvelle fonction dans son cabinet fantôme

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD) annonce la création, dans son cabinet fantôme, d’une nouvelle fonction de porte-parole en matière de relations avec les Premières Nations et les Métis. Le rôle, crée en réaction aux recommandations de l'Enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), sera assumé par le chef du parti Ryan Meili.

Ce geste survient une semaine après la sortie du rapport de l'ENFFADAEnquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées qui a conclu à un génocide perpétré contre ces femmes.

Les découvertes de la commission de l' ENFFADAEnquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées dressent un portrait frappant de la violence subie par les femmes autochtones [...]. Nous ne pouvons pas mettre le rapport de côté pendant que le gouvernement [provincial] invente des excuses pour ne pas agir , a déclaré Ryan Meili.

Lundi, dans un message écrit, le gouvernement de la Saskatchewan a reconnu que bien que cette violence historique mentionnée dans le rapport est extrême et inacceptable, quand on la compare à d'autres exemples de destructions systématiques et délibérées basées sur l'ethnie, la race ou la religion comme le génocide du Rwanda, l'Holocauste et l'Holodomor, le premier ministre n'est pas en accord avec l'utilisation du terme dans ce rapport , peut-on lire dans le message.

Le message indique aussi que le gouvernement est en train d'examiner les recommandations du rapport.

Ryan Meili, lui, comprend le choix du mot utilisé dans le rapport, mais ne l'a pas utilisé dans son message où il demande aussi au gouvernement saskatchewanais de prendre des actions immédiates pour mettre en œuvre les recommandations du rapport de l' ENFFADAEnquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées .

Avec les informations de CBC News