Mort d'Errol Greene : une juge recommande des réformes au Centre de détention provisoire de Winnipeg

La juge Heather Pullan recommande que le gouvernement du Manitoba engage une agence indépendante pour réviser l'unité médicale du Centre de détention provisoire de Winnipeg.

Mme Pullan dit aussi que les infirmières et les gardiens de prison devraient être formés pour gérer des crises d’épilepsie.

Elle recommande le transfert de la prestation des soins médicaux du ministère de la Justice à celui de la Santé.

Le ministre de la Justice, Cliff Cullen, affirme que certains changements ont déjà été effectués. Des médecins et des infirmières sont maintenant disponibles chaque jour de la semaine.

On a amélioré la tenue de dossiers [au Centre de détention provisoire] pour nous assurer que l’information concernant la santé est méticuleusement consignée , dit-il, en ajoutant que la province va maintenant examiner les recommandations du rapport.

Refus de lui fournir des médicaments

L'homme de 26 ans a été arrêté le 30 avril 2016 et accusé de non-respect des conditions de probation. Il est mort le lendemain après avoir subi deux crises d'épilepsie en moins d'une heure.

Le rapport d'autopsie a révélé qu'Errol Greene n'avait pas eu accès à ses médicaments pour contrôler son épilepsie pendant qu'il était derrière les barreaux.

Stéphane Doucet est membre de Justice for Errol , un groupe qui avait réclamé que la province élucide les circonstances de la mort du détenu, et manifesté à plusieurs reprises devant le palais de justice et le Centre de détention provisoire.

« Il y a des choses qu’on est heureux de voir, la clarté du rapport des recommandations, comme quoi Errol Greene a fait la demande très claire par rapport à sa demande pour des médicaments qui auraient pu lui sauver la vie, lance-t-il. Ce que la province disait comme quoi ce n'était pas clair, comme quoi il est rentré en état d’ébriété donc qu’il ne pouvait pas expliquer sa condition médicale, ça a été rejeté par la juge. Elle a plutôt trouvé qu’il avait été très clair par rapport à sa situation médicale. »

La veuve de Errol Greene, Rochelle Pranteau, dit que maintenant que l'enquête publique est terminée, elle intentera une poursuite civile contre le système correctionnel manitobain.