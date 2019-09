Rouge rubine, de Vicky Larochelle

Vicky Larochelle est originaire de Victoriaville et vit à Trois-Rivières. Elle fait partie des 21 autrices et auteurs en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2019 .

Vicky Larochelle a vécu une enfance aux quatre coins du Québec, au gré des mutations professionnelles de son père. C’est en travaillant dans l’humanitaire au Malawi qu’elle a ajouté un accent irlandais à son anglais et en étudiant avec une amie du Saguenay qu’elle s’est mise à dire « à cause ». Elle aime désosser des poulets cuits, monter des meubles IKEA, chanter It’s Raining Men sur le haut d’une montagne et bercer des enfants, surtout les siens. Elle aime également écrire et peindre, « à cause qu’il faut bien se garder en vie ».

Les premières lignes de Rouge rubine

Blanc titane

Noir de carbone

Rouge rubine



Du sang et des cendres.



Besoin d’autre chose, madame?



— Non, ce sera tout. À moins que vous n’ayez des outils tranchants?



— …



— Ce sera tout.



Automne 2012. Il pleuvait des clous, et des oiseaux aussi. Dans le sous-sol, j’avais mis une bâche bleue pour protéger le sol et les murs. J’avais hâte. Ils allaient enfin voir.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Récit puissant, cru, mordant qui expose la dépression et le vide existentiel d’une jeune femme qui, de retour au pays après un voyage en Afrique, ne trouve plus sa place nulle part, confrontée à l’absence d’un sens à donner à sa vie.

Lynda Dion, lectrice 2019



Grâce aux dialogues et à la force des monologues intérieurs, l’autrice exprime avec brio le sentiment d’intrusion de sa narratrice, impuissante par rapport à un quotidien fade et qu’elle considère désuet, qui tentera de se réapproprier son identité à travers la puissance de l’art, plus particulièrement, la peinture.

Catherine Bellemare, lectrice 2019

