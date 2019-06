Chaque jour de la semaine, la chroniqueuse culturelle Evelyne Charuest suggère un événement à voir et à entendre lors des Francos de Montréal, qui se dérouleront du 14 au 22 juin prochains. Ce mardi, elle braque les projecteurs sur le concert de la formation rock-yéyé-garage Cherry Chérie.

Le quatuor montréalais s'est fait remarquer avec un premier EP en 2013. Le ton, qui allie « rétro » et « surf-rock », était alors donné pour l'avenir du groupe.



Ils décrivent d'ailleurs leur musique (Nouvelle fenêtre) comme du « rock and roll rétro-trash-bonbon ».



Leur dernier album Adieu Véracruz contient, selon Evelyne Charuest, plusieurs « pépites », dont Tragédie en Tuxedo et Marine.

Formé d'Alexandre Craigh (guitare et voix), de Gabriel L’Heureux (basse), de Paolo Philpot (guitare) et d’Étienne Beaulieu (batterie), le groupe sera en spectacle à la scène Hydro-Québec vendredi le 14 juin à 18 h, à angle des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance.