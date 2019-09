Peur de la houle, d'Aurore Bastien

Aurore Bastien a passé son enfance à Rimouski, les yeux sur le fleuve, une algue lasagne entre les mains. Aujourd’hui, elle gagne sa vie en faisant la chasse aux fautes, en dénichant le mot juste, en cousant les idées des autres sans faux plis. Elle reste en vie grâce aux mots qu’elle fait sortir de sa tête, pas toujours beaux, pas toujours gentils, mais sentis . Elle est maman tout le temps, et aussi peintre le samedi.

Peut-être était-ce la crise de la quarantaine. Cette union du quatre et du zéro m’avait avalée en juin dernier; nous étions maintenant en février. Les possibilités de coolitude se restreignaient. La madame se pointait le nez. Je ne la laissais pas entrer.



J’avais passé ma vie à penser que le bien-être allait venir un jour. Que plus tard, je serais bien. J’essayais pourtant d’être heureuse maintenant, trop mollement, probablement. Bien sûr, je profitais de fenêtres de bonheur, je riais, mais le mal de vivre revenait toujours. Trop centrée sur moi-même, je pensais à la pyramide de Maslow. Besoins physiologiques, comblés. Besoins de sécurité, comblés. Besoins d’appartenance et d’amour, ça allait. Besoin d’estime et d’accomplissement de soi, fiasco.