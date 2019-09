Relectures du 3 janvier 2019 : carnet vert menthe, de Patricia Houle

Arrivée dans la région métropolitaine à l’âge de 17 ans, Patricia Houle a, depuis, étudié la littérature et la danse, écrit de la poésie et collaboré à différentes revues. Elle commence cet automne une maîtrise en littérature comparée afin de se spécialiser en littérature contemporaine russe.

ce journal intime est né d’un trop-plein, son incipit : ça commence mal mais bien, en fait, hier j’ai ressenti l’envie de consigner, de pouvoir écrire ce qui arrive. les derniers mois ont été bardassés. le mercredi 17 mai 2017 je repassais sur les amants et évènements des jours précédents : le 15 mai on me remettait la bourse d’études Anne et Gérard Bélanger, sa Anne comme la plus douce sexagénaire au monde (pleurer quand une dame vous serre la main). ce journal commence avec la chanson Crazy de Patsy Cline.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Le titre et la forme du texte, à la fois désorganisés et nécessaires, sont à l’image du thème abordé : la maladie mentale. L’intention n’est pas de chercher à tout saisir, mais bien de se laisser porter par l’émotion et de mettre des mots sur un tabou. On trouve encore une fois un effet de dualité dans le texte : avant tout, le besoin de se comprendre elle-même pour la narratrice, mais aussi, celui d’être entendue par les autres. Le texte procure même un certain effet aliénant chez le lecteur, ce qui fait sa force et lui donne sa portée.

Catherine Bellemare, lectrice 2019