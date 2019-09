Premier désir, de Christine Gonthier

Christine Gonthier est née à Rabat, au Maroc. Avec ses parents d'origine italienne, sicilienne, française et espagnole, et ses deux sœurs, elle a souvent changé de maison, de ville, de pays et d'école. Aujourd'hui, elle vit à Gatineau. Elle fait partie des 21 autrices et auteurs en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2019 .

Christine Gonthier a fait des études en lettres françaises à l’Université d’Ottawa et travaille à son compte comme rédactrice de discours et traductrice agréée. Elle a récemment publié un récit, Désobéisens, dans le numéro 47 de la revue Zinc consacré au thème de la désobéissance. Elle est également l’autrice de quelques articles littéraires, d'un roman inédit (finaliste du prix Robert-Cliche en 2002 et mention spéciale du prix Jacques-Poirier) et de deux récits finalistes du Prix du récit de Radio-Canada en 2013 et 2017, Au vent mauvais et L’ogre.

Les premières lignes de Premier désir

La première chose qu’elle désire, c’est l’écriture.



Elle a cinq ans. Elle trace sur une feuille un cercle, un demi-cercle, un trait. Un serpent. Le "S" de "Sal" inscrit sur la salière. Le "P" de "Pimienta" écrit sur la poivrière. Ils sont en Espagne, et ce sont des mots espagnols qu’elle cueille au hasard, assise dans la cuisine. Elle ne dessine pas. Elle ne remplit pas les albums de coloriage. Elle veut écrire.

Ce qu’en pense le comité de sélection

La force de ce récit réside dans le point de vue adopté, le « elle », l’enfant de 5 ans déjà fascinée par la chose écrite : les lettres, les mots, les livres. L’autrice en questionnement revisite le territoire de l’enfance avec un regard presque chirurgical, il ne s’agit pas de s’émouvoir mais de rassembler les éclats d’un miroir fêlé par l’attente qui naît avec le « premier désir ». L’écriture hachurée, comme arrachée au vide, produit son effet. Le texte rappelle en outre l’importance et le rôle fondateur de nos premières années de vie.

Lynda Dion, lectrice 2019

