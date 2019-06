Un projet agricole aide les réfugiés yézidis à retrouver leurs racines

Une initiative agricole manitobaine vise à unir la communauté de réfugiés yézidis et à répondre à leurs besoins alimentaires.

Adol Ilyas a des souvenirs de longue date d'avoir pratiqué l'agriculture. C'est ainsi que sa famille gagnait sa vie dans le nord de l'Irak, avant que la groupe armé État islamique ne détruise son village.

À présent, cette femme 52 ans a la chance de retrouver ses racines.

Elle fait partie d'une initiative agricole lancée par Operation Ezra, un groupe qui aide les réfugiés yézidis à reprendre leurs marques à Winnipeg. Des dizaines de synagogues, d'églises et d'écoles font partie du groupe qui a parrainé une douzaine de familles de réfugiés yézidis jusqu'à présent. Le groupe travaille également avec les réfugiés pris en charge par le gouvernement.

Le projet agricole a pour objectif de réunir la communauté yézidi et d'aider les réfugiés qui ont du mal à satisfaire leurs propres besoins alimentaires.

Il y a près de cinq ans, les militants de l'État islamique ont lancé des attaques sur la minorité religieuse du nord de l'Irak, tuant des milliers de yézidis, enlevant et maltraitant de nombreuses femmes et filles. L'ONU a plus tard qualifié ces actions de génocide.

Ilyas et cinq de ses enfants l'ont échappé, mais ses cinq autres enfants, tous adultes, vivent toujours dans des camps de réfugiés. S’exprimant à travers un traducteur, elle a dit s'inquiéter constamment pour eux.

Mais avoir la chance de cultiver la terre à nouveau a ramené de bons souvenirs. Cela l'a aidée à faire face à ses inquiétudes.

Et elle n'est pas la seule dans cette situation.

« C'est probablement l'un des projets les plus réussis que nous avons mené », a déclaré le président de l'Opération Ezra, Michel Aziza.

Le projet agricole lancé l'année dernière a permis de produire environ 315 kilogrammes de pommes de terre sur des terres agricoles données près de Portage-la-Prairie, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Il rappelle que l'initiative agricole a été lancée à titre de projet pilote l'année dernière après que Opération Ezra eut compris que les réfugiés pris en charge par le gouvernement avaient besoin d'une aide alimentaire supplémentaire. L'aide financière gouvernementale prend généralement fin après un an.

Beaucoup de nouveaux venus yézidis étaient agriculteurs dans leur pays. Ainsi, les réfugiés et les volontaires ont eu l'idée de cultiver des pommes de terre sur moins d'un acre de terres agricoles données près de Portage-la-Prairie, une communauté à une heure à l'ouest de Winnipeg.

Le projet a permis de produire environ 315 kilogrammes de pommes de terre l’automne dernier.

Cette année, le projet a pris de l’ampleur.

Plus de 50 familles exploitent environ huit acres de terres dans la région de Saint-François-Xavier. Ils s'attendent à récolter environ 5400 kilogrammes de pommes de terre, ainsi que des dizaines d'autres cultures, suffisamment pour nourrir environ 250 personnes pendant des mois et pour vendre ce qui reste sur les marchés de producteurs locaux.

Le président de Shelmerdine Nurseries , Bo Wohlers, a fait don de la terre de cette année. Il est membre de l'église unie de Charleswood, qui collabore avec Opération Ezra.

« Je pensais qu'ils méritaient de recommencer dans les meilleures conditions au Canada, alors on a offert le terrain », a-t-il déclaré.

Un projet qui permet de travailler et de socialiser ensemble

Selon Michel Aziza, dans un monde où les réfugiés pris en charge par le gouvernement sont confrontés à de nombreux défis, notamment en matière linguistique, bancaire et de transport, le projet agricole leur permet d'être eux-mêmes, de travailler et de socialiser ensemble.

L'objectif du projet agricole près de Saint-François-Xavier est de produire suffisamment de nourriture pour nourrir au moins 250 personnes pendant des mois, dont plus de 50 familles yézidies. Photo : Radio-Canada / Angela Johnston/CBC

Ce sentiment est vrai pour Majid Haji, l'un des réfugiés parrainés par Opération Ezra. Il a été agriculteur pendant plus de 10 ans en Irak.

Par l’intermédiaire d’un traducteur, il a expliqué s'être senti nostalgique quand il est arrivé dans le champ.

Cela lui a rappelé sa maison dès qu'il a touché le sol, a-t-il déclaré, bien que le sol en Irak soit un peu plus dur.

Un responsable d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré que le gouvernement avait réinstallé plus de 1400 survivants de l'Etat Islamique depuis 2016, les yézidis représentant plus de 85 % de ce groupe.

Michel Aziza dit qu’Opération Ezra prévoit de parrainer encore plus de familles et de développer le programme agricole.

Il pense que les réfugiés et les bénévoles pourraient cultiver jusqu'à 20 acres l'année prochaine.

Adol Ilyas dit qu'elle ne pense pas à long terme. Elle est toujours concentrée sur la récolte de cette année. Elle a hâte de récolter le fruit de son travail et de nourrir les familles.