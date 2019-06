Implants mammaires interdits : les chirurgiens mettent leurs clientes en garde contre les risques de cancer  

La mise en garde des chirurgiens intervient après l'interdiction le 28 mai par Santé Canada d''importer et de vendre des implants mammaires Biocell de l'entreprise Allergan.

Le Dr Nick Carr, chirurgien plasticien à Vancouver, a contacté au moins 500 patientes et leur a indiqué quels symptômes surveiller, c'est-à-dire des gonflements et des douleurs au sein.

Cela a créé une inquiétude et une certaine anxiété autour de ça qui existe maintenant, mais qui n'existait pas il y a six mois. Dr Nick Carr, chirurgien plasticien

Le chirurgien a cessé d'utiliser des implants texturés il y a plusieurs années.

« J'ai réalisé il y a peut-être cinq ans que beaucoup de femmes portant ces implants texturés revenaient et avaient divers problèmes », explique le Dr Carr.

« La première chose a été que mes cheveux ont commencé à tomber »

Samara Bunsko dit que ses implants l'ont rendue malade : perte de cheveux, fatigue, maux de tête et kystes sur le bras, les joues, les ovaires et le cerveau.

Elle ajoute que personne ne lui a dit que cela pourrait être un lien possible et ne lui a demandé si elle portait des implants alors qu'elle subissait de nombreux tests.

Samara Bunsko est soulagée que ses implants mammaires ait été retirés. Photo : Tina Lovgreen, CBC

Samara Bunsko a décidé de se les faire enlever après les avoir eu pendant quatre ans. Elle confie que sa santé a commencé à s’améliorer.

« Je sens que je peux jouer avec mes enfants beaucoup plus et qu'ils ont plus de patience, parce que je ne suis pas tellement épuisée tout le temps et que je n'ai pas toujours mal à la tête, alors c'est assez incroyable… », explique-t-elle.

Une poursuite contre Allergan

Bien que Samara Bunsko se considère chanceuse que les résultats de ses tests ne montrent aucun signe de cancer, elle poursuit en justice le fabricant d’implants mammaires, Allergan, affirmant que celui-ci n’a pas révélé en détail les risques de cancer ni mis en garde contre les autres symptômes qu’elle ressentait.

L'avocat Anthony Leoni la représente ainsi qu'un autre recours collectif en attente de certification.

« Dans l'ensemble, nos clients disent que s'ils avaient été correctement avertis de ces risques, ils n'auraient pas mis d'implants. »

Cinq semaines après la suspension des permis par Santé Canada, Allergan rappelle les implants Biocell.

L'entreprise pharmaceutique continue de défendre dans son communiqué du 28 mai, l'avantage « bénéfices/risques » de ses produits et prévoit étudier les recours possibles pour faire appel de cette décision auprès de Santé Canada.

Mais Samara Bunsko veut avertir les autres de ce qu’elle ne savait pas.

« Personne ne m'en a parlé, alors je me suis demandée combien de femmes avaient ces implants et n'avaient aucune idée des risques », ajoute-t-elle.