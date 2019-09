Mon fils, d'André Fisette

Homme simple de nature, André Fisette aime apprendre par lui-même, par la lecture et le travail acharné. Il n’oserait jamais se qualifier d’autodidacte et préfère dire qu’il aime apprendre, tout bonnement. Pour la première fois, plongeant dans ses souvenirs, il a décidé d’écrire sur lui-même. L’imagination, c’est comme une porte que l’on ouvre sur un autre monde, chaque fois surprenant et différent. La poignée de ma porte est pas mal usée. Ma plus grande peur c’est qu’un jour, elle ne tourne plus.

Les premières lignes de Mon fils

Petite frimousse, mignonne comme tout. Son teint basané, cette lueur dans le regard, cette intelligence froide et calculatrice au fond des yeux. Tout le monde craquait pour lui.



Lorsque j’ai rencontré sa mère à Cuba. Elle ne m’avait jamais caché l’existence de son fils de deux ans. Elle avait sur elle cette photo de mauvaise qualité, aux coins cornus, qu’elle exhibait avec fierté. Je ne connaissais que quelques mots en espagnol. Mais je comprenais sans peine tout l’amour et l’affection qu’elle lui portait. "Hijo mío", disait-elle.

Ce qu’en pense le comité de sélection

Un père de famille raconte sa rencontre à Cuba avec une femme, et son parcours du combattant pour la faire venir au Canada avec son fils. Un texte simple et touchant, qui nous encourage à ne pas abandonner malgré les obstacles.

D'après les notes de lecture de Gabriella Kinté, lectrice 2019

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant du Prix du récit Radio-Canada 2019 remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction), est en cours du 1er septembre au 31 octobre!