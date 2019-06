Le Manitoba aura bientôt une unité spéciale de traitement des AVC

L’unité de 28 places sera intégrée au Centre des sciences de la santé de Winnipeg et recevra des patients de partout dans la province, a annoncé mardi le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen. L’objectif de ce nouveau département est d’éviter les complications et de maximiser les chances de récupération des patients ainsi que d'assurer une meilleure coordination des ressources.

Les recherches montrent qu'une unité de traitement des AVC aigus peut réduire jusqu'à 30 % le risque de décès et d'invalidité chez les hommes et les femmes de tout âge victimes d'accidents vasculaires cérébraux légers, modérés ou graves. Cette nouvelle unité centralisée aidera à prévenir les complications et à réduire la durée du séjour à l’hôpital , déclare le ministre par voie de communiqué.

Le Manitoba est la seule province au Canada à ne pas avoir d’unité consacrée au traitement et à la réadaptation rapide des patients qui ont subi un AVCaccident vasculaire cérébral .

Composée d’une équipe de neurologues, médecins hospitalistes, physiatres et spécialistes en rééducation, l’unité offrira trois volets de traitement : la dissolution des caillots, l’élimination des caillots et la thérapie de réadaptation intensive précoce.

L’unité sera installée dans l’actuel pavillon des femmes du Centre des sciences de la santé, qui sera bientôt vidé pour déménager dans le nouvel Hôpital des femmes – dont l’ouverture est prévue pour décembre 2019. C’est à ce moment-là que les travaux de rénovation pourront commencer. La province n’indique pas les coûts de ce projet qui fera l’objet d’un processus d’appel d’offres.

Environ 2000 Manitobains subissent un AVCaccident vasculaire cérébral chaque année, selon la province.

Cette annonce est l’une d’une dizaine d’annonces tenues par les progressistes-conservateurs du Manitoba lundi et mardi avant le déclenchement d’une période préélectorale de restrictions sur les publicités gouvernementales.