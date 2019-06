La journée de l'eau célébrée à Ville-Marie

L'organisme profite de la coupure de courant d'Hydro-Québec pour faire découvrir les plans d'eau du Témiscamingue et démontrer comment on peut les préserver.

Une station de lavage mobile a entre autres été aménagée sur place.

Il s'agit essentiellement d'un exercice de sensibilisation dans le cadre du mois de l'eau, comme l'explique le coordonnateur de l'OBVT, Thibaut Petry.

Une maquette du bassin versant du Témiscamingue était disponible pour en comprendre le fonctionnement. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On a une maquette de bassin versant qui peut expliquer c'est quoi les principes de la gestion de l'eau par bassin versant. On sait que l'eau voyage à travers le territoire. On est plusieurs acteurs à utiliser la même eau, donc on explique comment tout ça fonctionne. On a été chercher quelques petites bibittes dans le cours d'eau à côté. On peut donc montrer ce qui vit dans l'eau , énumère-t-il.

Quelques membres de l'équipe de l'OBVT ont aussi procédé au nettoyage des berges menacées par les inondations à Notre-Dame-du-Nord.