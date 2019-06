Tracé du tramway : le président du RTC s’en prend à Revenu Québec

Rémy Normand affirme que l’agence québécoise du revenu a récemment choisi de se retirer de L’abonne BUS Travailleur, un programme du RTCRéseau de transport de la Capitale qui permettait à ses employés d'acheter leur laissez-passer mensuel à même leur paye.

Il reproche à Carl Gauthier de se draper dans un voile de vertu en demandant aux employés de Revenu Québec de réclamer d’être desservis par le tramway.

Quand on est pour le transport en commun et qu’on prend ce discours-là, mais qu’en même temps, on [met] fin à un programme comme celui-là, j’ai de la misère à donner beaucoup de crédibilité à cette personne-là , a déclaré le président du RTCRéseau de transport de la Capitale , mardi matin, en commission parlementaire.

Rémy Normand participait aux consultations particulières sur le projet de loi 26, Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.

Plus de détails à venir