La murale hommage à Léonard Cohen s'illuminera

Intitulée Tower of Songs, cette murale a été réalisée par artistes El Mac et Gene Pendon en 2017 pour rendre hommage à l’auteur-compositeur-interprète montréalais disparu un an plus tôt.

Ornant le mur d’un édifice de la rue Crescent, dans le centre-ville de Montréal, cette murale s’est rapidement imposée comme un symbole de la ville.

La Ville de Montréal a donc demandé à l’organisme montréalais MU, spécialisé en art mural, de mettre en place un éclairage de cette immense œuvre représentant Léonard Cohen afin qu’elle puisse être visible, même de nuit.