Contact Nature met fin à la vente et à l’utilisation de polystyrène

La vaisselle réutilisable ou compostable sera désormais de mise au Centre plein air Bec-Scie, chez Okwari Aventures, à la Rivière-à-Mars et au camping Au Jardin de mon père.

L’organisme s'engage aussi à planter des arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules.

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, croit que ces petits gestes peuvent avoir une grande importance en bout de ligne.

On voulait vraiment essayer d’être à l’avant-garde, faire tout ce qui était possible pour contribuer à préserver et à protéger les milieux naturels et fauniques.

Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature