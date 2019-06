La population d'Ottawa atteint un million

Jim Watson en a fait l’annonce mardi matin lors du déjeuner du maire, rappelant que 28 nouvelles personnes s’installent à Ottawa chaque jour, selon les données de Statistique Canada.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a annoncé que la population de la Ville va atteindre un million de citoyens. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

C’est symbolique, mais ça veut aussi dire qu’on entre dans une nouvelle ligue. Nous avons une croissance constante, ça veut dire que les gens veulent déménager, vivre et travailler ici. C’est une très bonne nouvelle pour la ville et on célébrera une journée excitante vendredi , a-t-il mentionné.

Les affiches installées aux abords de la ville d’Ottawa, sur lesquelles il est inscrit 960 000 habitants, seront donc changées vendredi, a ajouté le maire Watson.