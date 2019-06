Début du procès de Tasha Mack, accusé du meurtre d’un bébé

Avertissement : certains détails de ce texte pourraient choquer

Selon l’exposé conjoint des faits, Tasha Mack et Joey Crier ont été filmés avec une poussette près de l’Église anglicane Good Sheppard, à Edmonton, le 18 avril 2017.

Une témoin a vu l’un des accusés ouvrir une poubelle près de l’église et jeter une couverture qui était posée sur la poussette. Cette couverture tâchée de sang ainsi qu’une capuche d’ourson ont été retrouvées par les enquêteurs.

Cette témoin a aussi regardé les accusés marcher quelques pas plus loin et prendre un objet qui, pour elle, semblait être du plastique.

La femme n’a pas remarqué qu’il s'agissait d'un bébé dans un habit d'hiver. L’un des accusés a amené le paquet près de l’église, un endroit où la témoin ne pouvait plus voir.

Selon l’exposé conjoint des faits, Anthony Raine a été laissé dans une position assise, recouvert d’une couverture bleue.

Le corps du bébé a été découvert trois jours plus tard. Le coroner a conclut qu’il est mort d’un traumatisme crânien.

La découverte de l’enfant

Le corps d’Anthony Raine a été découvert le 21 avril 2017.

Une femme se promenait près de l’église lorsqu'elle a soulevé la couverture qui était sur l’enfant, pensant qu'il s'agissait d'un tas de poubelles. Elle s’est empressée d’aller chercher de l’aide à l’intérieur de l’église.

Selon un document soumis au tribunal, les personnes présentes ont constaté que du sang sortait de l’oreille droite du bébé. Elles ont aussi vérifié son pouls en touchant son poignet et son cou, mais il n’y avait aucun battement.

Une femme est allée chercher du secours en courant vers la caserne de pompiers qui était proche.

En arrivant, le pompier a vu l’enfant, qui portait un habit d’hiver bleu et de nouveaux souliers, accoté contre une boîte en bois. Anthony Raine ne respirait plus.

Selon les documents soumis au tribunal, les yeux d’Anthony étaient fermés et sa tête, gonflée, était d’une couleur mauve foncée. Du sang séché se trouvait aussi autour de son visage et sur ses deux oreilles. Son corps était froid et des motifs circulaires ainsi que des marques apparaissaient sur son cou.

Dans son exposition de la cause, le procureur de la Couronne a déclaré au juge de la Cour du Banc de la Reine, Robert Graesser, que le coroner avait découvert que l'enfant avait une côte fracturée et que son visage et son corps étaient couverts d'ecchymoses.

Mark van Manen, le procureur de la Couronne, a affirmé que Anthony Raine est décédé dans les 18 heures suivant « un coup fatal ».

Il a aussi souligné qu’il serait difficile de dire qui entre Joey Crier et Tasha Mask a porté le coup fatal, mais il soutient que les accusés sont tous les deux responsables de la mort de l’enfant.

Il déclare qu'il compte prouver que les accusés ont fait des abus sur l'enfant durant les deux mois où ils en avaient la garde.

Un séjour chez une amie

En mars 2017, Alexa Noseworthy, une amie de Tasha Mask, a accueilli l’ancien couple et le bébé chez elle.

« Ils cherchaient un endroit où rester », a-t-elle témoigné en cour.

Alexa Noseworthy dit avoir immédiatement constaté des signes avant-coureurs d'abus. Elle a témoigné que Joey Crier donnait de petits coups sur la bouche du bébé.

Selon Alexa Noseworthy, lorsque le bébé commençait à pleurer, le père lui disait de se la fermer d’une manière agressive. Elle a témoigné que la situation s’est empirée durant les semaines suivantes.

Elle a affirmé que les accusés laissaient l’enfant à l’étage sans surveillance et qu’elle s'étonnait de l'apparence physique de bébé, chaque fois qu'elle le voyait.

« Je leur ai demandé de partir. Je leur ai aussi dit que j’allais peut-être parler avec la police au sujet d’Anthony. »

Toutefois, a-t-elle soutenu, Joey Crier a menacé de la tuer si elle appelait la police.

L’ancien couple et l’enfant ont quitté l’appartement le 16 avril 2017.