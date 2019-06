Feux de forêt : du financement pour les petites entreprises touchées en 2018

Le programme de soutien pour petites entreprises de la Croix-Rouge bénéficie de 10 millions $ offerts par la province en 2018 dans le cadre d’efforts de rétablissement après les feux de forêt les plus dévastateurs de l'histoire de la province.

Les entreprises et les organismes à but non lucratif de moins de 50 employés peuvent soumettre une demande de financement par l’entremise d’un portail virtuel qui sera ouvert du 17 juin au 20 septembre 2019 pour la première phase du programme.

Ailleurs sur le web : Lien vers le programme de soutien pour petites entreprises de la Croix-Rouge (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

La Croix-Rouge est responsable de la gestion des demandes et déterminera l’admissibilité des entreprises en fonction de leurs besoins individuels.

Les petites entreprises sont au cœur de nos communautés en Colombie-Britannique et il est essentiel que la province soutienne leur rétablissement à la suite d’une catastrophe , a déclaré Mike Farnworth , solliciteur général et ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, dans un communiqué.

Cette aide financière vise à garantir que les propriétaires de petites entreprises, leurs employés et, par ce fait même, leurs communautés, soient plus résilients face aux événements futurs.

Couvrir les pertes non assurées

La province a identifié 72 communautés du nord-ouest pour l'admissibilité à ce financement, dont plusieurs communautés autochtones qui ont été gravement touchées par les feux de l’an dernier.

L’aide financière peut couvrir les pertes non assurées ainsi que les frais de nettoyage, de réparations ou d’outils loués à court terme.

Les propriétaires de petites entreprises peuvent aussi faire demande de financement pour des frais de déménagement et d’entreposage, le paiement de baux et d’autres coûts d'exploitation liés aux feux.