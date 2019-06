Sit-in devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État

Dans un communiqué transmis en début de journée, le Forum musulman canadien reproche au gouvernement du Québec de faire avancer son projet de loi sans tenir compte des fortes objections et des préoccupations exprimées aux niveaux local et international. Kathy Malas, vice-présidente de l'organisme, soutient que les implications du projet de loi 21 portent atteinte aux droits fondamentaux, surtout ceux des Québécoises.

Pour sa part, Ehab Lotayef, du Mouvement pour les droits des citoyens, croit que la conscience du Québec est en jeu. Il qualifie le texte du projet de loi de discriminatoire et injuste, déplore qu'il n'y ait pas eu de consultation adéquate et qu'on n'ait pas étudié les effets du projet de loi sur des générations de Québécois.

« Promouvoir la haine »

Boris Dolin de la congrégation juive Dorshei Emet ajoute que le projet de loi ne fera que créer un climat de discrimination accrue et qu'il s'agit fondamentalement et simplement d'un acte de peur et de racisme. Il ajoute que la communauté juive s'oppose à toute tentative de diviser et de promouvoir la haine.

Le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, a fait savoir qu'il voulait que le projet de loi 21 de même que le projet de loi 9 sur l'immigration soient adoptés par l'Assemblée nationale dès que possible.

Le projet de loi 9 inclut une refonte des critères de sélection des immigrants, davantage axés désormais sur les habiletés professionnelles. Il vise aussi à éliminer 18 000 dossiers pendants de candidats à l'immigration déposés selon le système actuel. Il prévoit de plus imposer par règlement des tests de français et de valeurs.

Le sit-in de doit avoir lieu près de la Fontaine de Tourny. Une conférence de presse est aussi prévue.