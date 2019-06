Enfermée dans un congélateur, elle raconte son enfer

La femme de 26 ans a été enfermée dans un congélateur débranché, en plus d’avoir été maltraitée pendant plusieurs mois.

À plusieurs reprises je voulais tout simplement mettre fin à mes jours, mais je gardais en tête que j’allais revoir ma famille un jour , a raconté Victoria Morrison à CBC.

La semaine dernière, l'avocate de la Couronne Jennifer Mann a décrit en détail devant les tribunaux les mauvais traitements infligés à Victoria Morrison.

Son assaillant, Andres Michael Pavao, a plaidé coupable de traite de personnes, de séquestration et d'entrave à la justice. L’homme de 30 ans a reçu une peine de huit ans d'emprisonnement. Compte tenu du temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux, il y restera pendant encore six ans et dix mois.

L’avocate a entre autres expliqué que M. Pavao a brûlé sa victime avec un fer à repasser, l'avait électrisé avec un fil électrique et l'avait enfermée dans un congélateur. Il lui a aussi bandé les yeux et l'a attachée au plafond avec une corde.

La victime a demandé à la cour de pouvoir révéler son identité, afin de mettre un visage sur ce genre de tragédie.

Je veux que les gens voient à quel point je suis normale. Je veux aussi que les gens sachent que même si vous traversez quelque chose d'aussi terrible, vous pouvez vous en sortir. Victoria Morrison

Victoria Morrison a rencontré Andres Michael Pavao à Windsor. Elle a raconté aux enquêteurs qu'il l'avait forcée à prendre le train pour Winnipeg en mai 2018, pour aller vivre avec lui. La procureure de la Couronne a dit que M. Pavao l'avait menacée, elle et sa famille, si elle n'acceptait pas de travailler dans l'industrie du sexe.

Tout en énumérant les outils et les compétences qui l'ont aidée à se sortir de cet enfer, Victoria Morrisson a tenu à rappeler son besoin de survivre.

C’est en partie grâce à la chance, mais aussi à un instinct de survie , que la dame a pu s’échapper de son ravisseur. Elle s’est sauvée le lendemain d'une violente agression.

J'ai envoyé un texto à l'un de mes clients et je lui ai demandé de m'apporter un paquet de cigarettes, et le type a dit oui. Victoria Morrisson

Quand l'homme est arrivé, Mme Morrison lui a demandé d'être reconduite au poste de police.