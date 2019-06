Une deuxième agression au CHU Dumont en moins de trois mois

La GRC a reçu l'appel vers 23 h. Un jeune homme de 15 ans a été arrêté sur les lieux sans incident.

La GRC a reçu un appel pour voies de fait à l'hôpital. Un jeune de 15 ans a été arrêté et il va comparaître en cour aujourd'hui (mardi) , a confirmé le sergent Dave MacDonnell.

Les policiers ne peuvent préciser pour l'instant à quel service appartient l'employé malmené par le présumé assaillant. Ils ne peuvent non plus donner plus de détails pour le moment puisque le dossier fait toujours l'objet d'une enquête.

Il s'agit du deuxième cas d'agression en moins de trois mois au CHU Dumont. Le 13 mars, une infirmière de l'hôpital a été sauvagement agressée. Lors de cet incident, le présumé agresseur aurait frappé la tête de sa victime contre un mur, lui aurait arraché des poignées de cheveux avant de la frapper au visage et dans les côtes.

Un homme de 69 ans, Randy Van Horlick, a été accusé d'agression ayant causé des lésions corporelles dans cette affaire.

