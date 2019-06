Début des témoignages pour l'enquête publique sur le décès de Mme Adrienne Côté

La première journée est surtout réservée à des témoignages d'employés de la résidence du Couvent, au moment de la mort de Mme Côté.

Lors de sa déclaration d'ouverture, la coroner Julie-Kim Godin a insisté sur l'importance de ne pas percevoir cette enquête publique comme un procès.

Elle a également souligné que le retrait de la certification de la résidence Le Couvent, survenu la semaine dernière, n'influence en rien la démarche.

Le but de cette enquête est de faire la lumière sur les circonstances du décès de Mme Côté et non de déterminer des responsabilités criminelles. On ne fait pas, ici, le procès de la résidence Le Couvent. Julie-Kim Godin, coroner

La coroner a ensuite présenté les faits connus à la cour. Le 4 mars 2018, Mme Côté a chuté dans sa chambre sans témoin. Elle a subi un examen au Centre hospitalier de Trois-Pistoles le 5 mars 2018. Puis, sa condition s'est détériorée. Elle est décédée le 23 avril 2018 , a-t-elle relaté.

Mme Godin a également relaté que Mme Côté se déplaçait en marchette mais souffrait de quelques problèmes cognitifs. À la suite de sa chute, Mme Côté n'a pas été en mesure de faire la chronologie des événements , a-t-elle précisé.

Témoignage du sergent-détective Mathieu Pigeon

Le premier témoignage fut celui du sergent-détective aux crimes majeurs de la Sûreté du Québec, Mathieu Pigeon.

Il a expliqué à la coroner Godin que le dossier du décès de Mme Côté lui a été attribué en février 2019. Il était d'abord sous la responsabilité de l'agent Isabelle Morin de la Sûreté du Québec de Trois-Pistoles.

Les rencontres que M. Pigeon a eues avec la fille de Mme Côté, Carole Dubé, et avec la propriétaire de la résidence Le Couvent, Sophie Drolet, laissent présager que les circonstances du décès sont nébuleuses. Tout ce qui a entouré le transfert de Mme Côté à l'hôpital, ce n'est pas clair , a relaté le sergent-détective.

Les témoignages se dérouleront, en principe, jusqu'au 14 juin. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Témoignage de Daniel Leblanc

Le témoignage de M. Pigeon a été suivi de celui de Daniel Leblanc, gardien de nuit à la résidence Le Couvent au moment de la chute de Mme Côté.

Celui-ci a expliqué qu'il n'a eu qu'une formation sommaire lors de son arrivée comme employé de la résidence Le Couvent, le 4 décembre 2017. C'était pour me familiariser aux lieux. C'est le gardien régulier, de jour, qui m'a donné ça , a-t-il expliqué à la coroner.

M. Beaulieu a souligné qu'il a tout de même 22 ans d'expérience à titre de préposé aux bénéficiaires au Foyer de Rimouski.

Il a affirmé que lors de son arrivée à la résidence du Couvent, à 22 h, la préposée aux bénéficiaires Alyson Beaulieu, lui a dit que Mme Côté était tombée en soirée.

Il a relaté que dans la nuit du 4 mars, une autre résidente, Mme Gisèle Dumont, a sonné la cloche de Mme Côté puisque cette dernière était trop éloignée de celle-ci. Elle se tordait de douleur. Lors de mes rondes de surveillance de 1 h et de 3 h du matin, elle dormait. Elle semblait correcte. C'est vers 4 h 30, si je me rappelle, qu'on la trouvée se tordant de douleur dans sa chambre.

C'est à ce moment, selon M. Beaulieu, que l'ambulance est arrivée.

Après l'incident, on a changé de méthode. On a dit qu'au moment où il y avait une chute, même si tout semble correct, on l'envoie à l'hôpital. Daniel Beaulieu, gardien de nuit de la résidence Le Couvent

Lors du contre-interrogatoire, Me Pierre Larrivée, avocat du CISSS du Bas-Saint-Laurent, a demandé à M. Beaulieu quelles sont ses responsabilités entre les rondes de surveillance. On lave les planchers, des choses comme ça , a explique le témoin.

Témoignage d'Alyson Beaulieu

Alyson Beaulieu est la préposée aux bénéficiaires qui était présente à la résidence Le Couvent lorsque Mme Côté a chuté. Au moment de l'incident, elle travaillait à la résidence depuis trois semaines.

C'était ma première expérience. J'ai eu deux jours de formation , a-t-elle expliqué à la coroner.

La journée du 4 mars, Mme Beaulieu avait un quart de travail de 14 h à 22 h. À 20 h, j'ai entendu un verre casser dans la chambre de Mme Côté. Elle m'a dit qu'elle avait chuté mais elle ne se souvenait plus comment , de dire la préposée.

Elle m'a dit qu'elle est tombée vers l'arrière. Elle me disait avoir mal à l'aine. J'ai vérifié et je n'ai pas vu d'ecchymose. Alyson Beaulieu, préposée aux bénéficiaires

C'est à ce moment que Mme Beaulieu a admis qu'il n'y avait aucune procédure en place pour les chutes, à la résidence Le Couvent, ce qui corrobore les dires de Daniel Leblanc.

C'est après la chute de Mme Côté qu'on a mis en place une procédure, soit d'appeler l'ambulance tout le temps. S'il y avait possibilité de revenir en arrière, j'aurais souhaité avoir une formation pour les chutes , a expliqué la préposée tout en soulignant qu'elle n'avait pas reçu de formation pour de telles situations.

La coroner Godin a demandé à Mme Beaulieu s'il y avait des infirmiers ou d'infirmières cliniciennes à la résidence. Non, on avait pas accès à une infirmière en dehors des heures de bureau. Et si ça survenait la fin de semaine, ça allait à lundi , a répondu la préposée.

Les prochains témoins seront quatre préposés aux bénéficiaires de la résidence Le Couvent, soit Louise Bourgoin, Sonia Macini et Aubin Rioux.