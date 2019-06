Début des témoignages pour l'enquête publique sur le décès de Mme Adrienne Côté

La première journée est surtout réservée à des témoignages d'employés de la résidence du Couvent, au moment de la mort de MmeCôté.

Lors de sa déclaration d'ouverture, la coroner Julie-Kim Godin a insisté sur l'importance de ne pas percevoir cette enquête publique comme un procès.

Elle a également souligné que le retrait de la certification de la résidence Le Couvent, survenu la semaine dernière, n'influence en rien la démarche.

Le but de cette enquête est de faire la lumière sur les circonstances du décès de Mme Côté et non de déterminer des responsabilités criminelles. On ne fait pas, ici, le procès de la résidence Le Couvent.

Julie-Kim Godin, coroner