Denis Villeneuve pourrait transposer l'univers de Dune à la télévision

Le réalisateur québécois Denis Villeneuve, dont on attend pour 2020 l’adaptation de Dune, roman culte de l’auteur de science-fiction Frank Herbert, pourrait tourner une série télévisée se basant sur le même récit, mais portée par une vision féminine : celle de l'ordre du Bene Gesserit. C’est ce qui a été rapporté lundi soir dans The Hollywood Reporter.

« Le Bene Gesserit m'a toujours fasciné. Élaborer une série autour de ce puissant clan de femmes semblait non seulement pertinent et inspirant, mais aussi un cadre dynamique pour une série télévisée », a soutenu Denis Villeveuve en entrevue pour le magazine.



Celui qui tourne depuis le mois de mars aurait confirmé aux médias américains qu’il pourrait travailler sur le pilote d’une série soutenue par la future plateforme d’écoute en ligne de Warner Media, dont on ne connaît pas encore le nom.



Une passion pour l'univers de Dune

La mise en œuvre du projet télévisuel Dune: The Sisterhood est cohérente avec l’intérêt marqué du réalisateur pour l’univers créé par Frank Herbert. Le roman Dune, paru en août 1965, occupe les pensées de Denis Villeneuve depuis son adolescence. « J’ai des images qui me hantent depuis près de 35 ans », avait-il dit lors de l'entrevue qu'il a accordée à Variety en 2017 au sujet de l’adaptation cinématographique du livre.

En attendant, Villeneuve et son équipe continuent le tournage du film à Budapest, en Hongrie. Le réalisateur refait d’ailleurs équipe avec le directeur artistique québécois Patrice Vermette, nommé deux fois aux Oscars pour son travail sur le film Premier contact (Arrival) et sur Victoria : les jeunes années d’une reine (The Young Victoria), du réalisateur Jean-Marc Vallée.