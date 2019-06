Québec infectée par la fièvre des Raptors : des centaines de fans au « Jurassic Park Québec »

De nombreux amateurs de hockey de Québec caressent pourtant ce rêve, depuis l'ère Peter Stastny ou Joe Sakic, de se réunir à l'extérieur pour voir le capitaine des Nordiques soulever la Coupe Stanley au mois de juin. Mais lundi soir, c'était toutefois des fans de basketball qui scandaient à l'unisson « Go Raptors! » dans un grand stationnement à Sainte-Foy.

L'idée de créer le « Jurassic Park Québec » émane de ces grandes manifestations sportives qui ont lieu à Toronto depuis le début des séries éliminatoires. Plusieurs milliers d'admirateurs des Raptors se réunissent au centre-ville à chacun des matchs pour encourager leurs favoris qui se produisent à la télé.

Ces grands rassemblements ont fait des petits un peu partout au Canada. Hier, une cinquantaine de projections sur grand écran avaient lieu à travers le pays.

Pourquoi le « Jurassic Park Québec »?

Voyageant fréquemment à l'échelle nationale, l'homme d'affaires Vincent Thériault est à l'origine des projections présentées au « Jurassic Park Québec ». Hier, c'était la troisième fois qu'il tenait un tel événement.

« Avec l'effervescence qu'on a vue à Toronto [...] on s'est dit : il faut ramener ça à Québec. Dès mercredi [dernier], on était 200, on est ensuite monté 500 pour la deuxième partie et ce soir, on attend quelque 1000 personnes », disait m. Thériault avant le match d'hier.

C'est vraiment un ciné-parc sportif, version moderne, qu'on a créé. Vincent Thériault, l'un des créateurs du « <span class="nbsp"></span>Jurassic Park de Québec<span class="nbsp"></span> »

Des fans avaient revêtu leurs plus beaux costumes pour l'occasion. Photo : Radio-Canada

Les attentes dépassées

Vincent Thériault admet que l'engouement suscité par ces projections dépasse largement ses attentes.

« À la base, c'était un trip de gars de faire ça dans notre parking. Mais maintenant, on a une frénésie autour de ça. C'est une très bonne nouvelle pour le basketball au Canada. De voir cet engouement pour ce sport-là qu'on chérit depuis qu'on est tout jeune ».

Les célébrations ont cependant été gâchées. Les Raptors se sont inclinés de justesse 106 à 105 face aux Warriors de Golden State. Les Raptors mènent désormais la série finale 3 à 2.

Vincent Thériault prédisait une victoire des Raptors hier soir. Il n'a pas vu juste dans sa boule de crystal, mais il peut néanmoins se consoler à l'idée qu'encore plus de personnes risquent de se présenter au « Jurassic Park de Québec » pour le sixième duel de cette série prévu jeudi prochain.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf