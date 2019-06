Ouverture de CGI à Drummondville

Le fournisseur de services en technologies de l'information CGI a déjà recruté plus d'une trentaine d'employés et une cinquantaine d'autres ont reçu une confirmation d'embauche.

Ce centre offrira des services technologiques à ses clients qui oeuvrent dans les secteurs financier, manufacturier et du commerce de détail.

CGI a également entrepris des discussions avec plusieurs établissements d'enseignement comme l'explique la directrice Marie-Josée Gaudrault. La main-d'oeuvre pour tous, c'est compliqué. On veut de la main-d'oeuvre spécialisée. Donc, on discute énormément avec les cégeps, les universités, les commissions scolaires pour adapter les programmes et travailler en amont pour qu'ils recrutent de plus en plus d'étudiants. On veut les aider à organiser les programmes en fonction des impératifs du marché.

Plusieurs raisons expliquent le choix de Drummondville. Il y a beaucoup les services qu'on nous a offerts au niveau de la ville et de la Société de développement économique. Entre autres, sur l'accompagnement de nos nouveaux arrivants. On recrute beaucoup à l'international. Drummondville se démarque énormément sur le fait d'accueillir ces nouveaux citoyens. Ça nous a vraiment beaucoup plu , explique Mme Gaudrault.

La moitié des employés de CGI à Drummondville sont des travailleurs étrangers.

Il s'agit du septième centre d'excellence de CGI au Québec. Outre Drummondville, on retrouve des centres à Sherbrooke, Québec, Saguenay, Shawinigan, Montréal et Gatineau. Au total, 7500 personnes y travaillent.