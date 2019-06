Hausse importante des plaintes pour fraude et comportements inappropriés à Winnipeg

Selon le dernier rapport annuel du service d'audit de la Ville de Winnipeg, le nombre de plaintes adressées au service d'assistance téléphonique pour signaler des cas de fraude et de comportements inappropriés a doublé entre 2016 et 2018.

Le bureau a reçu 56 signalements d'actes répréhensibles présumés commis par des employés de la Ville en 2016, notamment des fraudes et des violations des lois ou des procédures. En 2018, le nombre a grimpé à 114, indique le rapport annuel. Il s'agit du plus grand nombre d’appels depuis la mise en service de la ligne téléphonique en 2012.

« Il est toujours préoccupant de voir ce genre de rapport, a déclaré Todd MacKay, le directeur de la Fédération des contribuables canadiens dans la région des Prairies, un groupe à but non lucratif qui prône une réduction des impôts et appelle à la responsabilisation des gouvernements. La Ville doit de toute évidence prendre cela très au sérieux ».

Le comité exécutif des politiques du maire Brian Bowman entendra davantage parler du rapport annuel lors d'une réunion mardi.

En se basant uniquement sur le rapport d'audit, il est impossible de dire quels facteurs ont contribué à la hausse. Il est impossible de savoir, par exemple, si les cas de fraude et de comportements inappropriés empirent ou si la dénonciation des actes répréhensibles est plus fréquente.

S’il s'avère que de plus en plus de gens dénoncent maintenant de mauvais comportements alors qu'ils n’auraient pas agi auparavant, c'est une bonne chose, a déclaré Todd MacKay.

« C’est formidable, car cela renforce la responsabilisation et protège l’argent des contribuables », a-t-il ajouté.

Parmi les enquêtes menées en 2018, y compris deux enquêtes reportées de 2017, 112 d'entre elles ont été clôturées sans fondement, cinq ont été jugées fondées et 10 sont encore en instance.

Selon le département d'audit, les enquêtes justifiées comprenaient le cas d’une employée suspendue pour ne pas avoir effectué ses quarts de travail, un rappel général à propos des règles de la Ville pour les déjeuners et les pauses-café, le vol d'un bien appartenant à la Ville et une réunion organisée pour rappeler à un employé que les informations personnelles sur la santé étaient confidentielles.

Plus tôt cette année, le département des biens et de la planification de la Ville a fait l’objet d’un examen pour vol présumé. La Ville examine actuellement si des inspecteurs en bâtiments ont mené des affaires personnelles pendant leurs quarts de travail.