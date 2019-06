3000 kilomètres à vélo pour aider à financer les écoles

Une quinzaine de cyclistes, principalement des gens d’affaires de la Mauricie, ont été accueillis en héros lundi après-midi à Saint-Tite. Ils ont parcouru la distance entre Key West, en Floride, et Saint-Tite au cours des 10 derniers jours dans le cadre du Grand Défi Desjardins

À leur arrivée, ils ont été acclamés par des centaines d’élèves des écoles des MRC de Mékinac et des Chenaux.

L’objectif du défi de 120 000$ a été largement dépassé, alors qu’un montant de 180 000$ sera remis aux différentes écoles des deux MRC pour faire l’acquisition d’équipements sportifs.

On veut que les jeunes puissent bouger. D’ailleurs, ils ont eu l’occasion de le faire avant l’arrivée des cyclistes qui ont eu droit à un accueil triomphal à l’école Paul-Le Jeune de Saint-Tite.

La collecte de fonds a débuté il y a plus d’un an. C’est le directeur général de la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux, Charles Massicotte-Bourbeau, qui a signifié son intention d’organiser cette édition-ci.

En visitant les écoles, je me rendais compte en discutant avec les professeurs d’éducation physique que les besoins étaient criants. Les budgets, il y avait un 200$ par année et ils pouvaient à peine acheter des ballons , explique M. Massicotte-Bourbeau.

Donc, on croit aux saines habitudes de vie chez les jeunes. On souhaitait promouvoir ça, donc avec ce défi-là, assurément de très beaux projets vont voir le jour dans les écoles , ajoute-t-il.

C’est d’ailleurs une nouvelle Caisse au Québec qui reprend le flambeau chaque année pour que des écoles différentes puissent bénéficier de l’argent amassé. La Caisse Desjardins de Val-Saint-François, en Estrie, reprendra l’événement l’an prochain.

Quand on fait bouger les jeunes, on investit dans le futur et on va faire changer le Québec une journée à la fois. Joël Bernier, planificateur financier

Les cyclistes ont parcouru plus de 3000 kilomètres entre la Floride et Saint-Tite effectuant chacun entre 120 et 140 kilomètres par jour.

Ils ont dû composer avec plusieurs défis, dont la chaleur, mais on ne signale aucun problème physique lié à celle-ci ou à des chutes.

Le plus difficile, ça a quand même bien été dans l’ensemble, mais la chaleur extrême. Cette année, on a eu une chaleur pendant plus de sept jours, sinon huit sur dix. Pour moi, ça a été pesant à la longue , souligne le comptable Martin Leblanc.

Pour certains des participants, l’objectif de faire bouger les jeunes davantage revêt un caractère important, comme Gabriel Dunlop-Lemieux.

Moi j’ai des jeunes enfants. C’est ultra important que nos enfants aient tout ce qu’il faut pour bien bouger, pour se tenir en forme. Ça aide à bien réussir à l’école, ça aide partout dans la vie , dit ce dernier.

Plus de 650 000$ ont été amassés jusqu'ici en quatre éditions du Grand Défi Desjardins.