Frustration et inquiétude chez les sinistrés du Pontiac

De nombreux sinistrés des inondations de la région du Pontiac ont pu obtenir les détails du nouveau programme d'indemnisation et d'aide financière du gouvernement du Québec.

Des résidents ont l'impression que les employés gouvernementaux et municipaux ne sont pas présents pour les aider à se débarrasser des nombreux déchets laissés sur leur terrain par les inondations ou pour assurer leur sécurité.

Plusieurs citoyens ont été forcés d'évacuer leur maison lorsque la rivière des Outaouais est sortie de son lit ce printemps.

Irène Nadeau, une sinistrée, a souhaité recevoir plus d’informations et de l’aide pour remplir les nombreux formulaires.

J’ai besoin d’aide pour remplir les formulaires, c’est clair, mais des fois il y a des points d’interrogation. Ça fait deux fois que j’appelle et je n’ai pas de réponse. Je suis très déçue de ça , a fait valoir Mme Nadeau.

De son côté, Roland Normandeau, 81 ans, a de la difficulté à identifier les dangers présents dans sa maison qui a été inondée.

J’aimerais que quelqu’un vienne chez moi pour dire : ça, il y a du danger, ça, il n’y a pas de danger , a affirmé M. Normandeau lors de la rencontre de lundi soir.

En 2017, l’assurance a tout payé, cette année l’assurance ne paie plus.

Des citoyens ont dénoncé la façon dont le programme d'indemnisation et d'aide financière a été pensé. Selon eux, le programme ne prend pas en considération la réalité des milieux ruraux, dont la disponibilité des entrepreneurs.

C'est une préoccupation pour Alain Goulet, un résident du Pontiac qui attend toujours le dédommagement pour son immeuble locatif de 2017.

Le ministère de la Sécurité publique demande un minimum de deux soumissions d’entrepreneur avec une licence RBQ pour faire des travaux [...] ici dans le Pontiac c’est presque impossible, car les entrepreneurs savent qu’ils ont juste 50% des chances d’obtenir le contrat et ils chargent plus cher parce qu’il faut voyager pour venir ici , a expliqué M. Goulet.

Alain Goulet, qui habite sur le chemin Dion, dit que ses voisins ont décidé de louer leur propre benne à ordures lorsqu'ils ont appris que la municipalité ne s'acquitterait pas de cette tâche.

Nous nous sommes débrouillés seuls parce que la municipalité n'était manifestement pas là pour nous , a mentionné M. Goulet. Étonnamment, les désastres rapprochent les gens.

On s'est tous réunis, on a loué un conteneur, on a désigné un endroit pour la ferraille recyclable.

Alain Goulet