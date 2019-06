La SQ démantèle un réseau de trafic de stupéfiants

La Sûreté du Québec (SQ) a mené une importante opération contre un réseau de vente et de distribution de drogue ancré principalement à Saguenay.

Neuf personnes ont été arrêtées. Elles sont âgées entre 19 et 34 ans. Six d’entre elles ont été arrêtées dans l’arrondissement de Jonquière, une à Chibougamau, une à Mascouche et l’autre à Terrebonne.

Les agents croient avoir mis la main sur la présumée tête dirigeante du réseau de trafiquants. L’individu de 31 ans a été arrêté sur la rue Sainte-Berthe dans l’arrondissement de Jonquière.

On vient de complètement éradiquer une cellule [de trafiquants]. Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ

Auparavant, toujours lié à ce réseau, les policiers avaient saisi plus de 75 000 comprimés de méthamphétamine, environ un demi-kilogramme de cocaïne et 12 livres de cannabis illégal. De plus, une somme d’environ 20 000 $ avait été perquisitionnée au cours de l’opération.

Les individus arrêtés devront répondre à des accusations de trafic et de possession de stupéfiants.