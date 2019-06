La pêche au bar rayé permise dans les rivières dès le 15 juin

La pêche au bar rayé sera permise dans les rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent du 15 au 31 octobre, et les pêcheurs seront limités à trois prises par jour.

Le poisson devra mesurer de 50 à 65 centimètres.

Les pêcheurs sportifs devront cependant respecter les règles en vigueur sur chaque cours d'eau, entre autres sur les rivières à saumon.

Plus tôt cette année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé qu’il sera permis de conserver les bars rayés pêchés dans la plupart des rivières qui se déversent dans le Saint-Laurent, à l'est d'une ligne reliant Forestville à Rimouski.

La pêche au bar rayé sera permise dans la zone 21 à l’est de Forestville et Rimouski. Photo : Gouvernement du Québec

Il existe deux populations de bar rayé au Québec, il y a celle qui fréquente le golfe Saint-Laurent et celle qui se trouve dans le fleuve.

Dans le fleuve, le bar rayé est protégé par la Loi sur les espèces en péril du Canada, c’est pour cette raison qu’il est interdit de la pêcher ailleurs que dans la zone permise.

Dans le golfe Saint-Laurent, la situation est toute autre. La population du bar rayé est beaucoup plus importante.