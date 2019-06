Québec ira de l'avant avec le transfert d'écoles anglophones

Je vais enclencher aujourd'hui le procédé pour qu'il y ait un transfert d'écoles. Ça doit passer par un décret au Conseil des ministres , a-t-il indiqué en entrevue au 98,5 FM mardi matin.

Si dans l'intervalle, entre aujourd'hui et [la tenue du] Conseil des ministres, on me propose une alternative qui est viable, je suis toujours parlable... , a-t-il ajouté.

Le transfert, qui vise à régler un problème de manque de places dans les écoles de la CSPI, était attendu dans la mesure où l'ultimatum que le ministre avait lancé aux deux commissions scolaires pour trouver un terrain d'entente le mois dernier a expiré lundi à minuit, sans qu'une solution soit trouvée.

À défaut d'une telle entente, M. Roberge avait prévenu que les écoles primaires General Vanier et Gerald McShane, et l'école secondaire John Paul I, situées dans les arrondissements Montréal-Nord et Saint-Léonard, seraient transférées à la CSPI.

Au cours des dernières heures, les présidents de la CSPI et de la CSEM, Miville Boudreault et Angela Mancini, ont tour à tour confirmé à Radio-Canada qu'aucun accord n'a été conclu, malgré de longues négociations.

Le ministre Roberge avait précisément évoqué cette incapacité à conclure une entente pour annoncer qu'il allait forcer le transfert d'écoles, comme le lui permet l'article 477.1.1 de la Loi sur l'instruction publique. C'est ça le problème [...]; ça n'avance pas , avait-il déclaré.

En entrevue à RDI Matin une heure avant la sortie du ministre Roberge, Mme Mancini disait n'être pas certaine de ce qu'il allait faire, mais prévenait que la CSEM pourrait saisir les tribunaux.

On est dans une situation où on regardera tous les recours à notre disposition si nécessaire , a-t-elle dit. Maintenant, le plus important pour moi c’est vraiment d’avoir réponse, parce qu'il faut vraiment qu’on diminue l’anxiété des familles touchées.

Un projet de cohabitation qui ne passe pas

Selon Mme Mancini, la CSEM a présenté une série de propositions a la CSPI, mais en vain. Les discussions ont achoppé sur le projet de la CSEM de faire cohabiter des classes francophones et anglophones dans certaines de ses écoles.

En entrevue à RDI matin lundi, Miville Boudreault avait confirmé que l'idée de la cohabitation n'était pas acceptable, tant pour des raisons logistiques et pédagogiques.

D’abord, il y a l’ampleur de cette cohabitation On parle de plusieurs centaines d’lèves francophones qui devraient fréquenter plusieurs écoles anglophones. On ne parle pas de deux ou trois, peut-être cinq, six, sept , avait-il dit.

Il y a aussi un défi de temps, parce que la cohabitation pourrait être acceptable pour une très très courte période de temps, alors que nous on parle d’une période de 3 à 5 ans , avait-il ajouté.

M. Boudreault précisait en outre que la crainte principale de la CSPI était d'ordre pédagogique, puisque les élèves qui seraient invités à cohabiter avec des anglophones sont presque tous des immigrants.

Beaucoup de ces élèves ne parlent ni français ni anglais et le mandat que nous avons en tant que commission scolaire francophone est justement d’accueillir ces élèves, de les franciser et de les intégrer dans les meilleurs délais possibles dans nos classes régulières , a-t-il dit.

Évidemment, pour faire ça, ça prend plus qu’une classe, ça prend un environnement francophone, ce qu’une cohabitation dans des écoles anglophones n’aurait pas pu permettre.

Notre mandat n’est pas de "bilinguiser" ces élèves, c’est de le franciser. Alors pour nous, ce n’était pas une option envisageable. Miville Boudreault, président de la CSPI

Mme Mancini avait confirmé il y a quelques semaines qu'il existait des tensions au sein de la CSEM au sujet de la réponse à apporter à l'ultimatum du ministre. Certains plaident pour offrir de nouvelles solutions à la CSPI, d'autres, pour entreprendre d'emblée des procédures judiciaires.

La présidente de la CSEM défendait l'idée de la cohabitation. Elle affirmait que cela donnerait le temps de construire de nouvelles écoles pour la CSPI, afin que les écoles visées par la menace de transfert demeurent à la CSEM.