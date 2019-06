Chemin Pink : plus cher que prévu et retard dans les travaux

Les travaux d’élargissement du chemin Pink qui devaient débuter au mois d'avril sont reportés au mois d'août, et la phase 1 du projet coûtera 2,4 millions $ de plus.

Selon la conseillère du District du Plateau, Maude Marquis-Bissonnette, bien que conforme, les appels d'offres lancés durant l'hiver ont dépassé les estimés de la Ville pour la première phase des travaux de manière significative.

La soumission la plus basse est de 10,3 millions $, soit 2,4 millions $ de plus que prévu. Des coûts plus élevés qui s'expliquent en partie par les inondations et la pénurie de main-d'oeuvre, selon la conseillère.

La Ville devra utiliser l'enveloppe accordée par les gouvernements fédéral et provincial, qui finançait aussi la deuxième phase du projet du chemin Pink, ainsi que les travaux préparatoires pour le prolongement du boulevard de La Vérendrye.

Après discussion avec le ministère des Transports qui est un de nos partenaires, nous avons décidé d'allouer les sommes de l'entente Canada-Québec pour faire phase 1 , a indiqué la conseillère, Maude Marquis-Bissonnette.

Cela signifie donc que le financement des phases subséquentes des deux projets qui devaient s'amorcer l'an prochain n'est plus assuré. Nous devrons demander au gouvernement [du Québec] de renflouer le financement pour la suite des choses, et de l'ajouter aux crédits budgétaires , a ajouté Mme Marquis-Bissonnette.

Des coûts imprévus pour la ville de Gatineau

Même si les deux projets routiers sont entièrement financés par les paliers de gouvernements supérieurs, le résultat plus élevé des appels d'offres pourrait forcer la Ville à financer une partie de la construction de la piste multifonctionnelle qui doit être aménagée lors de l'élargissement du chemin Pink.

Une somme additionnelle de 50 000 $ qui sera puisée à même d'autres enveloppes budgétaires et qui s'ajoute à la facture de 400 000 $ estimés pour l'aménagement de cette piste qui doit permettre aux piétons et cyclistes de circuler en toute sécurité.

La phase 1 de ce projet prévoit d'agrandir le chemin Pink à quatre voies sur la portion qui se situe entre la rue de la Gravité et le boulevard des Grives. Une piste multifonctionnelle sera aussi construite entre les rues de la Gravité et du Conservatoire.

Avec les informations de Nathalie Tremblay