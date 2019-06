Lors de la dernière visite de François Legault en France, en janvier, l’environnement n’avait pas assez de place , souligne Ségolène Royal, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Je vois la différence , poursuit-elle.

Installée dans un canapé du bar de l’hôtel Bonaventure, l’ex-ministre française de l’Environnement (1992-1993, puis 2014-2017) vient tout juste de quitter la table d’honneur de la Conférence de Montréal, un événement organisé par le Forum économique international des Amériques (FEIA), qui se tient dans la métropole québécoise jusqu’à jeudi.

Un peu plus tôt, le premier ministre Legault avait prononcé un discours devant un parterre de personnalités, dont celle qui a été nommée, après l’élection d’Emmanuel Macron, ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique.

« Les choses ont évolué » et « je m’en réjouis », mentionne la première femme à accéder au second tour de l’élection présidentielle française, en 2007 [elle a été battue par Nicolas Sarkozy], en faisant référence à la volonté de François Legault de mettre de l’avant l’hydroélectricité québécoise.

Membre influente de l’historique Accord de Paris en 2015, qui a mené à une série d’engagements internationaux, reniés ensuite par les États-Unis de Donald Trump, Ségolène Royal insiste sur les changements de mentalité au fil des dernières années.

Au cours de son premier passage à la tête du ministère de l’Environnement, au début des années 1990, il y avait de la condescendance , détaille la politicienne de 65 ans.

C’était des sujets pour les femmes, des sujets de femmes. Il y avait l’idée que c’était antiéconomique. Il fallait choisir entre environnement et économie , poursuit-elle.

Pour certains, ajoute l’ancienne compagne du président François Hollande (2012-2017), il y avait l’idée que l’environnement se résumait aux oiseaux et aux petites fleurs .

Le Québec, salue-t-elle, a eu des gens visionnaires pour dire que ce ne sera pas le nucléaire, [mais] l’hydroélectricité .

« Dans les années 50, 60, en France, les énergies renouvelables n’étaient pas considérées comme des énergies nobles, déplore-t-elle. Tous les investissements ont été engloutis dans le nucléaire. »

Un retour actif pas exclu